Суд обязал собственника земли компенсировать 268 млн рублей за ущерб природе в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Собственник земельного участка в Колтушах в Ленинградской области, организовавший на участке свалку, из-за которой был введен режим ЧС на территории Колтушского поселения, обязан выплатить более 268 млн рублей правительству региона по решению суда. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Решение суда в пользу областного эконадзора обязывает собственника участка на Колхозной улице в Колтушах компенсировать крупный ущерб, нанесенный природе. Свалка, ущерб от которой оценили в 268 847 350 рублей, стала причиной введения режима ЧС в 2020 году на территории Колтушского поселения и была ликвидирована силами правительства Ленинградской области. После приведения в норму показателей проб воды, воздуха и почв режим ЧС был снят", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, собственник пытался завозить отходы на территорию и во время судебного разбирательства. Вместе с этим правительство проводило судебную и надзорную работу и на соседнем земельном участке площадью 1,7 га. Его собственник самостоятельно вывез отходы, ожидается решение суда по сумме нанесенного окружающей среде ущерба. Земельный участок арестован.

В пресс-службе уточнили, что по одну сторону улицы несанкционированных свалок в настоящее время не осталось.