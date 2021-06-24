В РФ более 2 млн человек подтвердили инвалидность в упрощенном порядке с начала пандемии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Более 2 млн человек прошли заочное освидетельствование для установления инвалидности во время пандемии. Об этом заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на V заседании Евразийского альянса омбудсменов в четверг.

"Мы также ввели временный порядок признания человека инвалидом и медико-социальной экспертизы (МСЭ), которая у нас существует, [она] осуществляется <...> в заочном режиме без участия человека на основе медицинских документов. <...> Более 2 млн человек у нас в условиях пандемии как раз прошли через систему заочного освидетельствования, это огромное количество уже", - сказал он.

Замминистра также отметил, что в прошлые годы, до введения ограничений и временного порядка освидетельствования, в год подавалось более 200 тыс. обжалований решений медико-социальной экспертизы, тогда как сейчас количество таких обжалований упало до 10-12 тыс.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в РФ более 11,5 млн инвалидов. По ее словам, ежегодно в МСЭ нуждаются порядка 2,9 млн граждан.