В вузах КБР увеличивается количество бюджетных мест и вводятся новые специальности

НАЛЬЧИК, 24 июня. /ТАСС/. Количество бюджетных мест в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) увеличено на 10%, а в аграрном университете (КБГАУ) введена новая специальность - по экономической безопасности. Об этом ТАСС сообщили в четверг в администрациях крупнейших высших учебных заведений региона.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что порядка 60% выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах, в предстоящие два года дополнительно будут открыты еще 45 тыс. бюджетных мест, не менее 70% из них отдадут в регионы РФ.

"На 2021-2022 учебный год контрольные цифры приема на бюджет в КБГУ были увеличены на 10% и составили 1 340 мест по направлениям подготовки и специальностям высшего образования и 580 мест - по специальностям среднего профессионального образования. Наибольший рост количества бюджетных мест произошел по классическим, информационным и инженерно-техническим направлениям, а также по направлениям подготовки социальной направленности: социология и социальная работа; образование и педагогические науки; медицинские науки; сервис и туризм", - рассказал начальник управления по организации приема КБГУ Тимур Табишев.

Приемная кампания в КБГУ началась 20 июня, как и в прошлом году, здесь сохраняются определенные особенности приема абитуриентов. В основном изменения касаются формата взаимодействия с поступающими. Так, объявлен приоритет приема документов с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на госуслугах.

"На странице приемной комиссии наряду с информацией по приемной кампании по всем уровням профессионального образования указана ссылка для входа в личный кабинет абитуриента и оформления его в соответствии с необходимыми требованиями. <...> Возможность приема документов лично у поступающих сохраняется, но только исходя из благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе", - добавил собеседник агентства, отметив, что в этом вопросе вуз ориентируется на местные власти, которые принимают решение о введении или отмене ограничений. Изменения коснулись и сроков зачисления, которые связаны со сдвигом сроков сдачи ЕГЭ.

В 2021-2022 учебном году КБГУ объявил набор на 23 специальности среднего профессионального образования, 87 направлений подготовки и специальностей высшего образования уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры (в том числе три образовательные программы с включенным английским языком), 22 направления подготовки высшего образования уровня аспирантуры, 39 специальностей высшего образования уровня ординатуры. Всего в вузе обучаются более 16 тыс. человек.

Новая специальность при сохранении бюджетных мест

Ответственный секретарь приемной комиссии КБГАУ Евгений Полищук пояснил, что в их вузе последний день приема заявления от поступающих - 29 июля, 2 августа на сайте приемной комиссии будет размещен список поступающих. "Ранее процедура зачисления проводилась в два этапа, первый - 80%, потом - до 100%. Теперь у нас все проводится в один этап, зачисляем сразу до 100%", - уточнил он.

В университете появилась новая специальность "Экономическая безопасность и управление рисками", а количество бюджетных мест в текущем году остается на уровне прошлого года. "По популярности направлений у абитуриентов, как и в прошлые годы, успехом пользуются "Теплоэнергетика и теплотехника", "Строительство, землеустройство и кадастры", в последние несколько лет востребованы "Ветеринария" и "Технология продукции и организация общественного питания" - это инженеры-технологи для предприятий общепита", - уточнил собеседник агентства.

В КБГАУ образование можно получить по 22 направлениям подготовки и одному специалитету. Вуз предоставляет 471 бюджетное место по образовательным программам высшего образования, 82 бюджетных места по программам магистратуры. Также предусмотрено обучение по шести направлениям без сдачи ЕГЭ на отделении СПО на базе 9-х и 11-х классов. Всего в КБГАУ учатся 3 750 студентов.