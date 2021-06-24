Жители Уфы с 23 июня более 200 раз пожаловались на химический запах и смог

УФА, 24 июня. /ТАСС/. Жители Уфы продолжают жаловаться на сильный химический запах и смог, со среды поступило более 200 обращений. Лаборатории зафиксировали превышения ПДК по хлороформу, изобутанолу, сероводороду и другим веществам, сообщила пресс-служба министерства природопользования и экологии Башкирии в четверг.

"В оперативно-диспетчерскую службу министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, а также в МБУ "Управление гражданской защиты" ГО г. Уфа продолжают поступать жалобы жителей Уфы и близлежащих районов на загрязненный воздух в городе. 23 июня в оперативно-дежурную службу Минэкологии РБ из МБУ "Управление гражданской защиты" ГО г. Уфа поступило 199 обращений, из Единой дежурно-диспетчерской службы Уфимского района поступило три жалобы. Все заявители жаловались на сильный химический запах и смог в районе проживания", - говорится в сообщении.

В Министерство не поступало информации о внештатных ситуациях на промышленных предприятиях, которые могли привести к загрязнению воздуха. По результатам отбора проб воздуха зафиксированы превышения содержания нескольких видов веществ. "По результатам замеров выявлено превышение ПДК по хлороформу и по изобутанолу. На автоматизированных станциях контроля атмосферного воздуха зафиксированы превышения ПДК по сероводороду, по оксидам азота и углерода. Анализ показывает, что основными источниками выбросов загрязняющих веществ, от которых может распространиться загрязнение на всю территорию города и прилегающие районы, являются объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, очистные сооружения канализации города, расположенные в северной части города Уфы", - добавили в пресс-службе.

Также причиной загрязнения воздуха стали два зафиксированных пожара на полигоне твердых коммунальных отходов в поселке Черкассы Уфимского района. В целях недопущения ухудшения экологической обстановки в Уфе Министерство обратилось в башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру с просьбой направить требование Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора о необходимости проведения проверок в отношении основных предприятий-загрязнителей.