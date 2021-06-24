Росгидромет: климат будет важной темой взаимодействия метеослужб Белоруссии и РФ

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июня. /ТАСС/. Климат и опасные природные явления станут основными темами взаимодействия на ближайшие годы национальных гидрометеорологических служб России и Белоруссии, в настоящее время ведется разработка концепции и программ совместной работы. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Росгидромета Владимир Соколов на заседании совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, которое в четверг открылось в Архангельске.

В настоящее время завершается реализация программы Союзного государства "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы.

"Главная задача, которую мы ставим - это разработка новой программы на следующие годы в этой области, начиная от финансирования. [Среди основных] я бы назвал тему климата, об этом много говорят в связи с ратификацией в нашей стране Парижского соглашения, в связи с тем, что вопрос климата стал даже политизированным. Работают не только климатологи, гидрометеорологи, сейчас даже политики с этой темой работают. <…> Темы связаны с климатом, загрязнением окружающей среды, с выявлением опасных явлений, которых с каждым годом становится больше", - сказал Соколов.

Кроме того, будет вестись работа, связанная с научными исследованиями.

В коллегии принимают участие представители руководства Росгидромета, Белгидромета, постоянного комитета Союзного государства. Пленарное заседание прошло на базе Северного Арктического федерального университета, где участники заседания познакомились с системой подготовки кадров для гидрометеорологической службы.

Экспедиция в Белом море

Заседание коллегии 25-27 июня продолжится на борту научно-экспедиционного судна "Профессор Молчанов", на котором будет проходить экспедиция по гидрологическому мониторингу в Белом море. Как рассказал ТАСС руководитель Севгидромета Роман Ершов, будут проведены гидрохимические и другие исследования, взяты пробы воды. "Это мониторинговые точки для определения фоновых параметров водной среды в Белом море", - отметил он, пояснив, что отбор проб здесь проводится два раза в год: летом и поздней осенью.

Как добавил Соколов, участники коллегии смогут познакомиться, как ведутся практические исследования специалистами Севгидромета.