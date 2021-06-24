Трутнев поручил проработать меры эпидбезопасности во Владивостоке при организации ВЭФ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил принять все необходимые эпидемиологические меры во Владивостоке, чтобы обеспечить безопасность гостей Восточного экономического форума (ВЭФ) 2-4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Фонда "Росконгресс" по итогам совещания о ходе подготовки к ВЭФ-2021.

"Форум - инструмент развития всего Дальнего Востока. Для участия в нем прибудет значительное количество людей - инвесторов, бизнесменов, экспертов, экономистов. Важно, чтобы была обеспечена безопасность гостей мероприятия и, конечно же, жителей Владивостока. Прошу обратить на это внимание, проработать все необходимые меры", - цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Все мероприятия форума, по словам вице-премьера, должны проводиться по согласованию с Роспотребнадзором.

По информации пресс-службы, в этом году помимо деловой программы также ожидаются культурные и спортивные события. Запланировано проведение международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом президента России, соревнований по парусному спорту, концертов на сцене выставки "Улица Дальнего Востока", IV Фестиваля культуры и искусства "Созвездие Дальнего Востока" с участием творческих коллективов ДФО.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.