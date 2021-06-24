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Пандемия COVID-19
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Попова призвала страны мира консолидировать позиции по конвенции о биологическом оружии

По словам главы Роспотребнадзора, это нужно, чтобы не допустить наихудшего сценария развития существующих биологических угроз

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Страны мира должны консолидировать позиции в отношении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, чтобы не допустить наихудшего сценария развития существующих биологических угроз. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Нам нужно консолидировать позиции для того, чтобы не допустить развития наихудшего сценария с биологическими рисками, с биологическими угрозами. <...> Мы бы хотели получить позиции развития, консолидацию позитивных позиций в части развития конвенции [о запрещении биологического оружия]", - сказала она.

По ее словам, реализация биологических рисков очевидна в настоящий момент. "В одной стране все началось [эпидемия коронавируса], и сегодня это все страны мира. Все страны мира вовлечены в пандемию", - отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что нынешняя пандемия коронавируса является первой в этом столетии, но далеко не финальной.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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