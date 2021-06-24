Попова призвала страны мира консолидировать позиции по конвенции о биологическом оружии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Страны мира должны консолидировать позиции в отношении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, чтобы не допустить наихудшего сценария развития существующих биологических угроз. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Нам нужно консолидировать позиции для того, чтобы не допустить развития наихудшего сценария с биологическими рисками, с биологическими угрозами. <...> Мы бы хотели получить позиции развития, консолидацию позитивных позиций в части развития конвенции [о запрещении биологического оружия]", - сказала она.

По ее словам, реализация биологических рисков очевидна в настоящий момент. "В одной стране все началось [эпидемия коронавируса], и сегодня это все страны мира. Все страны мира вовлечены в пандемию", - отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что нынешняя пандемия коронавируса является первой в этом столетии, но далеко не финальной.