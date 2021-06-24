В Бурятии предпринимателей освободят от арендных платежей в период локдауна

УЛАН-УДЭ, 24 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии окажут поддержку предпринимателям, попавшим под действия ограничений в период локдауна, который вводят в регионе с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба республиканского правительства.

"Подготовлен пакет новых мер поддержки бизнеса, попавшего под ограничения. Будет возмещена часть затрат на заработную плату, отсрочка по действующим займам и освобождение от арендных платежей", - говорится в сообщении.

Предпринимателей освободят от платежей за аренду государственного имущества. Органам местного самоуправления рекомендовали ввести аналогичную меру поддержки в отношении арендуемого муниципального имущества.

Также бизнесу возместят расходы на зарплаты сотрудникам. "Размер на человека составит половину федерального минимального размера оплаты труда. Выплата будет зависеть от фактической численности наемных работников по состоянию на 1 июня 2021 года. Для индивидуальных предпринимателей размер будет равен численности, увеличенной на единицу", - уточнили в пресс-службе.

Субсидии смогут получить предприниматели, которые числятся в реестре малого и среднего предпринимательства (МСП) по состоянию 1 июня. Важно условие, пояснили в правительстве Бурятии, - сохранение численности наемных работников. Также бизнес получит двухмесячную отсрочку на основной долг и проценты по действующим займам по линии инфраструктуры поддержки МСП.

Власти Бурятии 23 июня приняли решение о введении локдауна с 27 июня по 11 июля. Все предприятия, кроме жизненно необходимых, будут закрыты, для всех граждан объявлен режим самоизоляции.