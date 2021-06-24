В Крыму обсуждают возможное введение обязательных ПЦР-тестов для гостей курортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Власти Крыма обсуждают возможное введение обязательного прохождения туристами тестов на новую коронавирусную инфекцию до заселения в отели на курортах полуострова, сообщил в четверг ТАСС председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Ранее в четверг губернатор соседнего Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. В пресс-службе администрации края уточняли, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа.

"Сейчас этот вопрос обсуждается. Может быть, вот в данную минуту решился, может 20 минут назад. Мне тяжело сказать, потому что мы сейчас занимаемся Большой Ялтой (ликвидацией последствий подтоплений). Это вопрос принимаем не мы, не туристическая область, не гостеприимство, это принимает Роспотребнадзор. И если глава республики такое решение примет, издаст указ, естественно, мы будем выполнять - предупредим обязательно всех, кто едет, все туристические компании, все отели и будем принимать с такой справкой", - сказал Черняк.

Парламентарий считает, что "ничего страшного в этом нет, [ПЦР-тест] сдается быстро, безболезненно". Введение подобного требования существенно не отразится на стоимости отдыха и не скажется на турпотоке. "Если у вас стоит вопрос трехнедельного отдыха, оплаченного с перелетами, и вы собираетесь всей семьей отдохнуть, что, тысяча рублей - это будет то, из-за чего вы откажетесь? При этом вы для себя будете уверены, что не больны, и будете спокойны, что сосед ваш через стенку, балкон в отеле - тоже совершенно здоровый человек, вы можете спокойно с ним поздороваться и пообщаться", - добавил Черняк.

До 1 сентября в Крыму также запретили работу организаций общественного питания с 23:00 до 08:00 за исключением обслуживания навынос и доставки заказов, проведение развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных комплексах, работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций.

В Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещены дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 42,5 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек.