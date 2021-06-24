Участниками XXV фестиваля визуальных искусств в "Орленке" станут более 3 тыс. детей

ТАСС, 24 июня. Более 3 тыс. детей примут участие в XXV Всероссийском фестивале визуальных искусств, который пройдет с 5 по 13 июля в "Орленке" и в этом году будет посвящен памяти худрука юмористического киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского. Об этом сообщил в четверг первый заместитель директора - заместитель по финансово-экономической деятельности Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" Андрей Меляков.

"В 25-й раз детский центр "Орленок" принимает фестиваль визуальных искусств. Участниками фестиваля станут более 3 тыс. детей, приехавших из всех регионов РФ, а точнее 3 395 детей", - сказал он на посвященной фестивалю пресс-конференции.

В этом году, как сообщила генеральный продюсер мероприятия Лариса Преториус, фестиваль будет посвящен памяти худрука киножурнала "Ералаш" Грачевского, который с 2015 года был его президентом. В рамках фестиваля покажут фрагменты выпусков "Ералаша", а также проведут вечер памяти. "Все, кто когда-то с ним встречался в жизни и на съемочной площадке, это все мы вспомним и покажем. Тем более что "Орленок" всегда принимал съемочную группу "Ералаша" во время фестиваля и даже после. У нас есть очень много сюжетов, снятых непосредственно в "Орленке", - сказала она.

По словам Мелякова, за 25 лет работы фестиваля участие в нем приняли более 70 тыс. детей и взрослых. За последние три года в конкурсных программах было показано более 120 игровых фильмов для детей, более 170 произведений анимационного жанра, а также большое количество видео и компьютерных программ, отметил замдиректора "Орленка".

О программе XXV фестиваля

Как сообщила программный директор Наталья Мехова, в этом году конкурсная программа фестиваля будет обширнее, чем в прошлом. Кинопоказы пройдут по пяти номинациям: "Кинематограф", "Режиссеры XXI века", "Анимация. Полный метр", "Анимация. Короткий метр", "Телевидение". "Мы с душой отбирали эти фильмы с экспертным советом. Я надеюсь, что дети будут рады посмотреть и оценить эти фильмы и по достоинству определить победителя", - добавила она.

Помимо основной конкурсной программы, в рамках фестиваля покажут документальные фильмы, посвященные юбилеям режиссера Сергея Бондарчука и актера Юрия Никулина. "Нам бы очень хотелось, чтобы дети, посмотрев два документальных фильма о его жизни [Сергея Бондарчука], которые представит Наталья Сергеевна Бондарчук, поглубже узнали о нем. Также мы <...> покажем ретроспективу фильмов с участием [Юрия Никулина]", - уточнила Мехова.

Кроме того, как сообщила генеральный продюсер фестиваля Преториус, специально для фестиваля был снят художественный фильм "Легенды "Орленка", сценаристом которого выступил актер и драматург Валентин Преториус. Несколько эпизодов этого фильма будут презентованы на фестивале. "Сейчас фильм, несмотря на сложности, которые были - организационные и финансовые - находится в финальной стадии производства, делается компьютерная графика, заканчиваем делать звук", - сказал член Союза кинематографистов РФ, председатель жюри в номинации "Кинематограф" Олег Штром.

О ВДЦ "Орленок"

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого на сегодняшний день функционирует десять детских лагерей, как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.