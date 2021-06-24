Синоптики сообщили, что июль в европейской части России ожидается немного теплее обычного

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июня. /ТАСС/. Температурный фон в июле в европейской части России будет соответствовать норме или чуть превысит ее, сообщил ТАСС заместитель руководителя Росгидромета Владимир Соколов в кулуарах заседания совместной коллегии комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, которое в четверг открылось в Архангельске.

"На основе данных Гидрометцентра РФ, главной геофизической обсерватории, института глобального климата Росгидромета все-таки июль на фоне нормы и чуть выше нормы, - сказал Соколов. - И еще скажу, что у нас переходит лето в осень, и сентябрь становится практически летним месяцем. В этом году это тоже будет характерно".

Он отметил, что периоды жаркой погоды летом, в том числе на территории России, будут повторяться чаще. "Таких явлений, застойных, связанных с волнами тепла, становится все больше. Если посмотреть исторически, это уже не разовые явления, это действительно становится некой закономерностью, которую сложно предсказать, но можно говорить о том, что она существует", - пояснил собеседник агентства.