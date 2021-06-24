В Коми предложили усилить ответственность нефтяных компаний за ущерб экологии при авариях

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми в четверг принял обращение к Госдуме, Совету Федерации и правительству РФ с предложением усовершенствовать федеральное законодательство для обеспечения экологической безопасности при добыче и транспортировке нефти, в частности усилить ответственность нефтяных компаний за ущерб экологии при авариях. Предложенные меры должны способствовать улучшению ситуации с экологией при нефтедобыче, отметил один из авторов обращения, председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госсовета Александр Попов.

"Эти вопросы являются наиболее злободневными и актуальными для Коми в настоящее время. Для предотвращения разливов приняты законы, ряд их в настоящее время находятся на рассмотрении Госдумы. Вместе с тем полагаем, что принятые меры не являются исчерпывающими <…>. В федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" предлагаем ограничить возможность продления сроков эксплуатации объектов - однократно и на срок не более десяти лет при наличии программы модернизации или замены объектов и устройств <…>. Ввести повышающий коэффициент при расчете суммы возмещения вреда, причиненного окружающей среде <…> в Арктической зоне РФ", - сказал Попов, обосновывая обращение.

Парламентарии также предложили увеличить размер штрафа для компаний в случае разлива нефти на нефтепроводах с продленным сроком службы. Зачислять платежи по искам о возмещении вреда природе предложено полностью в местные бюджеты, где произошли инциденты.

По данным Минприроды Коми, которые указаны в пояснительной записке к обращению, в 2017 - 2020 годах в регионе произошло 60 аварийных ситуаций на предприятиях нефтедобывающей отрасли, которые привели к загрязнению нефтесодержащей жидкостью 125,6 га земель. Большинство аварийных ситуаций связано с разгерметизацией нефтепроводов, пролегающих на территории округа Усинск. В 2021 году 11 мая произошла авария на Ошском месторождении, в результате которой в окружающую среду попало около 90 тонн нефтесодержащей жидкости, в том числе около 9 куб м - в реку Колву.