Власти Кубани считают необходимым возрождение малой авиации в регионе

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края считают необходимым возродить инфраструктуру малой авиации для решения проблемы пробок на трассах, ведущих к курортам региона, сообщил журналистам в четверг председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

В летний период загруженность дорог в крае достигает пика, на трассах, ведущих к черноморскому побережью, образуются пробки. В регионе высокими темпами реализуют госпрограммы по ремонту дорог, работы ведутся в том числе на трассах, ведущих к черноморскому побережью.

"Мы прекрасно понимаем, что с каждым годом число туристов, приезжающих к нам автомобильным транспортом, растет. Это создает дополнительную нагрузку на дороги, снижает комфорт поездок и повышает уровень аварийности. В Краснодарском крае малая авиация существовала всегда, и люди постарше еще помнят, как буквально за полчаса можно было добраться из одного города в другой, хотя расстояние между ними было приличное. В настоящее время необходимая инфраструктура для полетов воздушных судов малой вместимости у нас сохранилась, и сегодня ее надо просто привести в соответствие с современными требованиями, привлечь для развития малой авиации бизнес", - приводит пресс-служба слова Бурлачко.

По его мнению, использование малой авиации позволит решить проблему пробок. В четверг с его участием состоялось совещание по развитию малой авиации в регионе, в нем приняли участие представители производственно-конструкторской компании "Технорегион", которая презентует на МАКС-2021 три образца самолетов, два из которых не имеют аналогов в мире. Это самолеты малой вместимости, собранные полностью из российских комплектующих, их стоимость в четыре раза ниже зарубежных аналогов. Также в ходе совещания обсуждались перспективы развития малой авиации в сельском хозяйстве.