Переболевшие COVID-19 волгоградцы пройдут углубленную диспансеризацию летом

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Жители Волгоградской области, переболевшие с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией, до конца лета пройдут углубленную диспансеризацию, которая поможет выявить последствия ковида для определения тактики лечения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областной администрации по итогам заседания регионального оперштаба, которое провел губернатор региона Андрей Бочаров.

На заседании оперштаба заявили, что обеспокоенность вызывает увеличение числа заболевших в возрасте от 18 до 49 лет (61%). Кроме того, фиксируют рост числа тяжелых случаев течения COVID-19. Специалисты объясняют эту ситуацию, прежде всего, наличием новых штаммов. Врачи также отмечают рост тяжести последствий перенесенной коронавирусной инфекции: у пациентов даже после выздоровления обостряются хронические заболевания, проявляются новые болезни, растет постковидная летальность.

"В этой связи в Волгоградской области принято решение о проведении летом этого года углубленной диспансеризации жителей, перенесших коронавирусную инфекцию. Работа будет организована на базе поликлиник и центральных районных больниц в соответствии с рекомендациями Минздрава России", - цитирует Бочарова пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба, в Волгоградской области на четверг зарегистрировали 61 998 случаев заражения (плюс 112 человек за сутки). С начала пандемии от коронавируса вылечилось 58 829 человек (плюс 78 за сутки). В регионе зафиксировали 1 478 смертельных случаев от СОVID-19.