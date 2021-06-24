Курорты Кубани с 1 августа приостанавливают прием непривитых туристов

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края в четверг подписал постановление о продлении до 1 октября режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, которым закреплена норма приостановки до особого указания приема и размещения невакцинированных от коронавируса туристов. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации.

"Санаторно-курортным организациям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного проживания на территории Краснодарского края, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, <…> с 1 августа 2021 г. до особого указания осуществлять прием и размещение потребителей соответствующих услуг при условии предъявления ими <…> медицинского документа, подтверждающего получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе", - говорится в тексте постановления.

Уточняется, что для лиц, представивших документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским показаниям, необходим отрицательный ПЦР-тест. Режим "Повышенной готовности" продлили до 1 октября.