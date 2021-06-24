В Москве с начала года более 45% заявлений на заключение брака поданы онлайн

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. заявлений о заключении брака подано с начала года в Москве. Из них более 45% заявлений московские молодожены подали онлайн, сообщила в четверг пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"Онлайн подача заявления пользуется популярностью с 2019 года. Весной 2020 года с апреля по май показатель по электронной подаче заявления поднялся до 70%. С начала 2021 года в Москве было подано более 50 тыс. заявлений на регистрацию брака, почти половина пар, более 45%, предпочли подать заявление онлайн. Это просто, удобно и безопасно в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светланы Уханёвой.

Больше всего заявлений о заключении брака было принято в Таганском отделе ЗАГС, Дворце бракосочетания №3, Шипиловском, Кутузовском отделах ЗАГС, Дворцах бракосочетания №5 и на ВДНХ. Из всех принятых заявлений более половины поданы онлайн.

"Абсолютным лидером по принятым заявлениям можно выделить Дворец бракосочетания №1. Во дворец было подано около 4,5 тыс. заявлений, что на 40% больше, чем в Таганский отдел ЗАГС, который находится на втором месте в тройке лидеров. Во дворец около 55% заявлений поступили онлайн", - говорится в сообщении.

Для подачи заявления в ЗАГС онлайн нужно знать СНИЛС обоих заявителей, паспорт и документы о прекращении брака (если заключение брака не первое). Первый заявитель заполняет данные за себя и второго супруга, направляет приглашение. Второй заявитель оплачивает госпошлину и подтверждает указанные в заявлении данные. После этого заявление считается принятым. Из перечня мест для регистрации брака можно выбрать отдел ЗАГС, Дворец бракосочетания, а также выездную площадку.

С 21 июня в связи с временными ограничениями из-за эпидемиологической обстановки в столичных отделах ЗАГС подача заявлений на регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок проходит по предварительной записи по телефону Единой справочной службы города Москвы 8(495) 777-77-77. Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводится в назначенные даты и время.