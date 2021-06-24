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Пандемия COVID-19

Словения начала выдачу цифровых коронавирусных сертификатов ЕС в тестовом режиме

Получить документ смогут все жители страны, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, перенесшие вызываемое инфекцией заболевание за последние полгода или сдавшие тест на наличие COVID-19

ЛЮБЛЯНА, 24 июня. /ТАСС/. Словенские власти начали выдачу цифровых коронавирусных сертификатов по стандартам Евросоюза в тестовом режиме, система оформления "зеленых паспортов" полноценно заработает с 1 июля. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.

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"Сегодня мы начинаем тестовую эксплуатацию цифрового коронавирусного сертификата по стандартам ЕС, который станет доступен всем желающим на следующей неделе. Таким образом, мы создадим систему выдачи цифрового сертификата в установленные сроки, до 1 июля", - подчеркнул словенский министр.

Получить документ смогут все жители страны, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, перенесшие вызываемое инфекцией заболевание за последние полгода или же сдавшие тест на наличие COVID-19. Для этого необходимо будет получить электронную подпись в отделении почты Словении или в центре государственных услуг, а также зарегистрировать аккаунт на портале медицинской информации.

Депутаты Европарламента 9 июня проголосовали за принятие резолюции, в которой оговариваются условия применения зеленого сертификата, призванного облегчить передвижение по государствам Евросоюза во время пандемии коронавируса. Документ, в частности, призывает власти стран ЕС сделать новый сертификат бесплатным для всех. Он может выдаваться как в бумажной, так и в цифровой форме, при этом должен быть совместимым с системами внутри Евросоюза. Сертификаты, полученные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных государств сообщества, отмечается в документе.

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