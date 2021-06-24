Словения начала выдачу цифровых коронавирусных сертификатов ЕС в тестовом режиме

ЛЮБЛЯНА, 24 июня. /ТАСС/. Словенские власти начали выдачу цифровых коронавирусных сертификатов по стандартам Евросоюза в тестовом режиме, система оформления "зеленых паспортов" полноценно заработает с 1 июля. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Янез Поклюкар.

"Сегодня мы начинаем тестовую эксплуатацию цифрового коронавирусного сертификата по стандартам ЕС, который станет доступен всем желающим на следующей неделе. Таким образом, мы создадим систему выдачи цифрового сертификата в установленные сроки, до 1 июля", - подчеркнул словенский министр.

Получить документ смогут все жители страны, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, перенесшие вызываемое инфекцией заболевание за последние полгода или же сдавшие тест на наличие COVID-19. Для этого необходимо будет получить электронную подпись в отделении почты Словении или в центре государственных услуг, а также зарегистрировать аккаунт на портале медицинской информации.

Депутаты Европарламента 9 июня проголосовали за принятие резолюции, в которой оговариваются условия применения зеленого сертификата, призванного облегчить передвижение по государствам Евросоюза во время пандемии коронавируса. Документ, в частности, призывает власти стран ЕС сделать новый сертификат бесплатным для всех. Он может выдаваться как в бумажной, так и в цифровой форме, при этом должен быть совместимым с системами внутри Евросоюза. Сертификаты, полученные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных государств сообщества, отмечается в документе.