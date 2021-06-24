Около 13% мест свободно в ковид-госпиталях Тульской области из-за роста числа заразившихся

ТУЛА, 24 июня. /ТАСС/. Почти 300 человек госпитализированы в Тульской области с последствиями заражения коронавирусом, суммарно на лечении находятся 1 096 человек. В госпиталях региона остаются свободными 167 коек, что составляет 13,6% от их общего числа, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства по итогам внеочередного заседания оперативного штаба.

"По словам заместителя председателя регионального правительства Дмитрия Маркова, в инфекционных госпиталях на лечении сейчас находятся 1 096 человек. За эту неделю госпитализированы 297 человек. Свободно 167 коек, это 13,6% от общего количества. Продолжается работа по наращиванию коечного фонда", - сообщается на сайте областного правительства.

По данным на 21 июня, в инфекционных госпиталях было развернуто 1 156 коек, из них 463 открыли в период с 14 по 20 июня, 22% мест оставалось свободными. "Учитывая возрастающую нагрузку на медиков, к работе в больницах и госпиталях привлекаются учащиеся медицинских вузов. На сегодня трудоустроены 606 ординаторов и студентов, в том числе 156 - в ковидных госпиталях. Еще 83 студента вузов и 369 студентов медколледжей направлены в государственные учреждения здравоохранения для прохождения практики", - сообщила пресс-служба.

На внеочередном заседании штаба отметили, что госпиталях есть достаточный запас медикаментов для оказания помощи пациентам с коронавирусом, но необходимо дополнительно закупить дорогостоящие лекарственные препараты. Для лечения на дому имеется месячный запас препаратов, и они докупаются за счет средств федерального бюджета.

По данным на 24 июня, в регионе сначала пандемии коронавируса выявлено 41 878 случаев заражения, в том числе 136 - за последние сутки. Выздоровели 38 942 человека, 2 177 пациентов умерли.