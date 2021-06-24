Почти месячная норма осадков выпала за 50 минут в Краснодаре

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/ Сильный дождь шел в Краснодаре в четверг вечером в течение 50 минут, за это время выпало 53 мм осадков, подтоплены семь участков дорог и восемь придомовых территорий, специалисты ликвидируют последствия непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"В Краснодаре с 18:00 до 18:50 выпало 53 мм осадков. В результате ливня произошло подтопление семи участков дорог в Центральном внутригородском округе и восьми придомовых территорий", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что последствия ликвидируют с использованием 14 единиц техники, в готовности находятся еще 20 единиц спецтехники и 14 мотопомп. Ранее сообщалось, что месячная норма осадков в Краснодаре составляет 56 мм.