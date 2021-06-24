Губернатор Петербурга не связывает рост заболеваемости COVID-19 с приездом болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не связывает рост заболеваемости COVID-19 в городе с приездом иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом он сказал в четверг в эфире телеканала "78" .

"Многие говорят: футбол нам принес эту "заразу". Приехали всего-навсего 5 тыс. [болельщиков], это не такое большое количество. Но правило какое: в аэропорту должен предъявить справку. Возьмем ту же самую фан-зону - там тоже соответствующие требования. Если бы все мероприятия наши проходили с таким строгим соблюдением правил, то мы бы жили сегодня в нормальных условиях. Поэтому футбол здесь не виноват", - сказал Беглов.

Он также подчеркнул, что практически весь персонал, который обслуживает мероприятия Евро-2020, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов прошли вакцинацию.

Увеличение числа заразившихся коронавирусом в Петербурге он объяснил появлением нового штамма. "Пришел новый штамм, с ним нужно по-другому бороться, к нему нужно приспособиться: он более агрессивный. Мы боремся с ним", - добавил он.

По последним данным, в Петербурге выявили 461 701 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 434 811 человек, умерли 15 695. За последние сутки в городе выявили 1 143 случая заражения.