На Кубани прогнозируют повышение уровня рек до неблагоприятных отметок, ливни и жару

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Сильные ливни и жару до 34 градусов прогнозируют в Краснодарском крае до конца месяца, возможны подъемы уровня воды в реках c превышением неблагоприятных отметок. Об этом сообщили журналистам в четверг в министерстве ГО и ЧС региона.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером в Краснодаре прошел ливень. За 50 минут выпала почти месячная норма осадков, подтоплены семь участков дорог и восемь придомовых территорий, специалисты ликвидируют последствия непогоды.

"С сегодняшнего дня и до конца месяца почти по всей территории края пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках юго-восточной территории края (Новокубанский, Отрадненский, Мостовской, Лабинский, Апшеронский, Белореченский районы) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что кроме осадков в крае прогнозируют сильную жару - 26 июня температура воздуха будет превышать 34 градуса, в среднем в дневные часы она будет держаться на уровне 29 градусов.