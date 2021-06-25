Чечня ожидает 50 тысяч доз вакцины от коронавируса в ближайшие дни

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что регион ожидает поставку 50 тысяч доз вакцины в ближайшие дни. Это позволит проводить иммунизацию без перебоев, написал он в своем Telegram-канале после заседания оперштаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Мне очень приятно, что наши жители проявляют высокую гражданскую сознательность и массово прививаются. Вместе с тем в Чеченской Республике наблюдается дефицит препаратов от COVID-19. В ближайшие дни ожидаем поставку 50 тысяч доз вакцины, что позволит проводить иммунизацию без перебоев", - сообщил Кадыров.

Глава Чеченской Республики отметил, что поручил оперштабу изучить целесообразность увеличения числа мобильных пунктов вакцинации. Он также подчеркнул, что власти не рассматривают вопрос возвращения к жестким ограничениям. "Но если люди будут проявлять безответственность и подвергать риску себя и окружающих, мы будем вынуждены принять меры", - добавил Кадыров.

Он сообщил, что в республике наблюдается рост заболеваемости. На прошлой неделе среднее число жителей, госпитализированных с коронавирусом, составляло около 25, на данный момент этот показатель превысил 60.

"Также [на заседании оперштаба] мы затронули экономическую ситуацию на фоне пандемии COVID-19. Поручил правительству региона проработать и довести до логического конца каждый вопрос, который озвучен на нашей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным", - написал глава Чечни.