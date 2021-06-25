Проекты экологии на Хайнане станут ключевой статьей центрального бюджета КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июня. /ТАСС/. Проекты по защите и восстановлению экологии на Хайнане станут одной из ключевых статей финансирования в центральном бюджете Китая. Об этом заявил заместитель главы Госкомитета по делам развития и реформ КНР Цун Лян.

"Мы планируем внести проекты по защите и восстановлению окружающей среды на Хайнане в перечень ключевых статей финансовой поддержки из центрального бюджета", - рассказал он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, китайское правительство собирается уделить основное внимание восстановлению экологического баланса в районах добычи полезных ископаемых (в западной части острова расположены крупнейшие в Азии поверхностные месторождения богатой железной руды, а на юго-востоке - значительные запасы титана - прим. ТАСС) на территории провинции. Кроме того, власти намерены выделять средства под программу по сохранению рек и водных источников, а также по обогащению водно-болотных угодий острова.

"Мы окажем активную поддержку строительству объектов и оперативному устранению недостатков в инфраструктуре, необходимой для очистки вод и утилизации отходов на территории как урбанизированных, так и сельских районов Хайнаня", - добавил Цун Лян.

По его словам, деятельность по улучшению экологии в разных частях провинции будет осуществляться при активном взаимодействии центральных и региональных ведомств с применением передовых научных методов. В частности, сбор данных, необходимых для эффективной защиты экологии, планируется обеспечивать за счет спутниковых технологий. "Все возникающие проблемы окружающей среды на Хайнане будут сразу фиксироваться и оперативно решаться. Экологическая ситуация на острове должна только улучшаться", - подытожил чиновник.

Согласно официальной статистике, Хайнань продолжает лидировать среди китайских регионов с лучшей экологией. В течение всего 2020 года специалисты фиксировали на острове высокое качество воздуха, уровень вредных частиц в атмосфере был минимальным. Органы госконтроля по защите окружающей среды провинции сообщают о практически полном отсутствии серьезных случаев загрязнения водных ресурсов в результате хозяйственной деятельности человека.