Сенаторы США попросили Блинкена активизировать вакцинацию американцев за рубежом

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американские сенаторы от обеих партий направили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом активизировать усилия по вакцинации от коронавируса американцев, проживающих за пределами Соединенных Штатов. Об этом пишет в четверг новостной портал Axios .

Как отмечается в публикации, власти США постепенно приближаются к поставленной цели по вакцинации 70% взрослого населения внутри страны, однако показатели вакцинации американцев, находящихся за границей, в значительной степени отличаются в зависимости от страны их пребывания. В своем письме сенаторы подчеркнули, что к настоящему моменту 85% доз вакцины от коронавируса были распределены среди американцев в странах, уровень дохода в которых оценивается как высокий или выше среднего, при этом лишь 0,3% доз направлены для вакцинации граждан США, находящихся в странах с низким уровнем дохода. На фоне этого законодатели просят главу внешнеполитического ведомства координировать с Пентагоном свои действия по передаче посольствам и консульствам США дополнительных доз вакцины для их распределения среди девяти миллионов американцев, проживающих за рубежом.

Инициаторами обращения к Блинкену стали сенаторы Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) и Джерри Моран (республиканец от штата Канзас). Свои подписи под письмом поставили еще 24 законодателя.

По данным портала, Госдеп к настоящему моменту вакцинировал десятки тысяч своих сотрудников, работающих в других странах мира, а также членов их семей. Пентагон же распределил более миллиона доз вакцин среди свыше чем 80 своих объектов за рубежом.