В Иркутской области восстановили движение на федеральной трассе, где подмыло мост

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено в полном объеме на федеральной трассе "Вилюй" в Тулунском районе Иркутской области, где в четверг из-за повышения уровня воды в реке подмыло мост. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Работы по укреплению моста в Тулунском районе на 24 км федеральной автомобильной дороги А-331 "Вилюй" завершены. Движение восстановлено в обоих направлениях для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

В четверг из-за дождей повышался уровень воды в реке Большой Кокучей в районе села Гуран. Это повредило мост. Было введено ограничение на движение большегрузного транспорта. Жилые дома в поселке не подтопило.

Село Гуран находится в 415 км от Иркутска. Там проживают более 1 тыс. человек. Через населенный пункт проходит федеральная трасса "Вилюй", которая соединяет Иркутскую область и Республику Саха (Якутия).