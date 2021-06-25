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В Иркутской области остались без света пять поселений

В этих поселениях проживают около 4,7 тыс. человек

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в пяти населенных пунктах в Иркутской области, сообщила в пятницу пресс-служба Иркутской электросетевой компании. В этих поселениях проживают около 4,7 тыс. человек.

"25 июня в 07:07 (02:07 мск) произошло аварийное отключение электрической энергии в населенных пунктах Заларинского района: Семеновск, Корсунгай, Мейровка, Тыреть-2, Тыреть", - говорится в сообщении.

Работает аварийная бригада. Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 11:00 (06:00 мск).

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