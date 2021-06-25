В Хабаровском крае на карантин закрыли третий поселок

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае закрыли на карантин третий поселок из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем телеграм-канале.

"В поселке Де-Кастри введен карантин", - написал Никонов.

Де-Кастри - поселок в Ульчском районе на берегу залива Чихачева, проживает около 3 тыс. человек. В опубликованном документе сообщается, что карантин введен с 25 июня. Вводится режим самоизоляции, въезд и выезд разрешается после двухнедельного карантина и отрицательного теста.

Ранее на карантин из-за роста коронавирусной заболеваемости закрыли поселки на севере края в Охотском районе - Вострецово и Новое Устье.

В Хабаровском крае за минувшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев ковида, днем ранее - 119 случаев, а месяц назад фиксировалось около 40 заболевших в сутки. Власти открывают дополнительные койки в больницах, вводят ограничения. На этой неделе снизили заполняемость кино- и концертных залов до 75%, численность массовых мероприятий сократили до 100 человек. Вылет на север края разрешен только с отрицательным тестом ПЦР, а для вахтовиков, работающих на этих территориях потребуется прививка. На настоящий момент, по данным с сайта правительства края, вакцину получили 145 300 жителей.