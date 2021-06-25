Перебои с электричеством произошли в пяти районах Псковской области из-за грозы

ПСКОВ, 25 июня. /ТАСС/. Нарушение электроснабжения произошло в пяти районах Псковской области из-за прошедшей ночью грозы, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Из-за прохождения грозового фронта в ряде районов Псковской области наблюдаются перебои с электроснабжением. В частности, сигналы о нарушении электроснабжения и отключении электричества поступают из Себежского, Пустошкинского, Красногородского, Порховского, Великолукского районов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на местах работают бригады электриков, которые переключают потребителей на резервные линии. "Важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания", - говорится в сообщении.