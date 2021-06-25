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"Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Видеотрансляция

В честь 30-летия российского флага впервые на бриге "Россия" к алым парусам добавят стяги белого и голубого цветов

Праздник выпускников "Алые паруса" проходит в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие посвящено 800-летию со дня рождения Александра Невского, юбилею первого полета человека в космос, а также 30-летию российского флага - впервые на бриге "Россия" к алым парусам добавят стяги белого и голубого цветов.

Праздник проходит в очном формате, однако в условиях коронавирусных ограничений непосредственно на Дворцовой площади смогут присутствовать только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сопровождающие их педагоги, которые прошли вакцинацию от коронавируса, переболели COVID-19 или сделали ПЦР-тест.

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