Хабаровский край в ближайшее время получит крупную партию вакцины

ТАСС, 25 июня. Федеральные власти направят в Хабаровский край 65 тыс. доз вакцины от коронавируса для продолжения прививочной кампании, приостановленной из-за нехватки препарата. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"Хабаровский край в течение двух дней получит 65 000 доз вакцины от коронавируса. Глава федерального Минздрава Михаил Мурашко заявил о немедленном направлении в регион 50 000 доз. С учетом ожидаемой поставки в 15 000, в регионе до 27 июня будет сформирован необходимый запас для проведения вакцинации всех желающих", - говорится в сообщении. Обычно в регион поступают партии по 5-6 тыс. доз вакцины.

Уточняется, что препарат распределят во все медицинские организации, в том числе мобильные пункты. Кроме этого, в Хабаровске откроют четыре дополнительных пункта вакцинации в торговых центрах и кинотеатре для удовлетворения высокого спроса среди желающих.

За последние двое суток в регионе привито почти 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину фиксируется в крупных городах края - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По информации Минздрава региона, вакцина на исходе, поэтому с пятницы, 25 июня, власти приостановили работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины. Вакцинация вторым компонентом продолжится в обычном режиме.

В Хабаровском крае складывается напряженная ситуация с заболеваемостью. За минувшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев ковида, днем ранее - 119 случаев, а месяц назад фиксировалось около 40 заболевших в сутки. Власти открывают дополнительные койки в больницах, вводят ограничения. На этой неделе снизили заполняемость кино- и концертных залов до 75%, численность массовых мероприятий сократили до 100 человек. Вылет на север края разрешен только с отрицательным тестом ПЦР, а для вахтовиков, работающих на этих территориях потребуется прививка. На настоящий момент, по данным с сайта правительства края, вакцину получили 145 300 жителей.