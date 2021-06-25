Власти Южной Кореи намерены провести очередные выплаты гражданам, пострадавшим от пандемии

СЕУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея намерено выделить $26,6 млрд на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая в пятницу на заседании Национального собрания.

"Правительство планирует выделить второй с начала года дополнительный бюджет объемом 30 трлн вон ($26,6 млрд), который будет финансироваться за счет дополнительных налоговых поступлений", - подчеркнул он.

В то же время министр выступил против того, чтобы средства распределяли между всем гражданами. "Несправедливо оказывать помощь поголовно всем, в том числе богатым людям, с учетом нынешней экономической ситуации", - подчеркнул Хон Нам Ги, указав на то, что правительство обеспокоено ростом государственного долга.

В то же время представители правящей в Южной Корее Демократической партии "Тобуро" выступили за выплаты всем домохозяйствам без исключения.