{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Южной Кореи намерены провести очередные выплаты гражданам, пострадавшим от пандемии

На восстановление экономики инициативу и поддержку населения правительство потратит $26,6 млрд

СЕУЛ, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея намерено выделить $26,6 млрд на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая в пятницу на заседании Национального собрания.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Правительство планирует выделить второй с начала года дополнительный бюджет объемом 30 трлн вон ($26,6 млрд), который будет финансироваться за счет дополнительных налоговых поступлений", - подчеркнул он.

В то же время министр выступил против того, чтобы средства распределяли между всем гражданами. "Несправедливо оказывать помощь поголовно всем, в том числе богатым людям, с учетом нынешней экономической ситуации", - подчеркнул Хон Нам Ги, указав на то, что правительство обеспокоено ростом государственного долга.

В то же время представители правящей в Южной Корее Демократической партии "Тобуро" выступили за выплаты всем домохозяйствам без исключения.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Израильтян вновь обязали носить маски в помещениях через 10 дней после отмены меры
Предписание вернули в действие в связи с возобновлением роста показателей заболеваемости
Читать полностью