На Урале ожидаются грозы с сильным ветром и градом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сильный порывистый ветер, дождливая погода с грозами и градом ожидаются в ряде регионов Урала в выходные 26 и 27 июня. Синоптики также прогнозируют, что установившаяся на этой неделе теплая погода сохранится, в ближайшие дни будет до плюс 27-29 градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

Прошедшая неделя на Урале выдалась дождливой и ветреной, в некоторых регионах прошел ураган. В южных областях воздух прогревался в среднем до 23-28 градусов, на севере столбики термометров поднимались до 17-22 градусов.

"В Свердловской области 25 июня днем будет 24-29 градусов тепла, дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, местами крупный град. В субботу 26 июня на юге региона также ожидается плюс 24-29 градусов, при грозах порывы ветра будут до 18 м/с. В воскресенье ожидается плюс 20-25", - сообщается на сайте уральского гидрометцентра, синоптики отмечают, что в выходные пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Похожая погода ожидается в Курганской области, температура воздуха в выходные составит плюс 22-28 градусов, сообщают синоптики. Сегодня и завтра в регионе пройдет дождь и гроза, порывы ветра местами могут достичь 14-15 м/с, в воскресенье погода нормализуется: будет преимущественно без осадков. В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, температура воздуха в выходные днем ожидается на уровне плюс 25-27 градусов, ночью - до плюс 13-14. Синоптики обещают грозы, в субботу возможен град, порывы ветра достигнут 18-20 м/с.

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение: по данным синоптиков, 25 июня, а также ночью и днем 26 июня в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, местами крупный град, шквалистый ветер до 25 м/с и более. В южных и восточных районах региона местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. По прогнозу синоптиков, с пятницы по воскресенье воздух в Челябинской области будет прогреваться до 33 градусов днем, а температура воздуха ночью будет понижаться до плюс 8-19 градусов.

В Ханты-Мансийском автономном округе с пятницы по воскресенье будет тепло: температура составит плюс 19-24 градусов. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни в Югре местами пройдет дождь, в отдельных районах ожидается гроза, порывы ветра будут до 14 м/с. На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе в выходные прогнозируется плюс 15-20 градусов, ветреная погода, в воскресенье пройдут кратковременные дожди.