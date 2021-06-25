Мишустин утвердил правила работы Цифровой аналитической платформы статданных

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

"В России со следующего года начнет функционировать Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных. Положение о ее работе утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ресурс поручено ввести в эксплуатацию до 1 января 2022 года, его оператором назначен Росстат.

Платформа объединит разрозненные статистические системы. В частности, речь идет о реестре форм статистического наблюдения и статистических показателей, едином хранилище статистических данных. Таким образом, основные участники статистического учета - госорганы, респонденты и пользователи данных - теперь будут взаимодействовать в единой цифровой среде.

"Для особо важных проектов, например, Всероссийской переписи населения, в рамках системы будут созданы отдельные программные компоненты. Они обеспечат оперативную обработку сведений и агрегирование общественно значимых показателей", - уточнили в кабмине. Принятый документ также определяет основные принципы работы платформы, в их числе - актуальность, доступность и достоверность информации, прозрачность процессов ее сбора и обработки, использование единой методологии.

Запуск такого ресурса позволит унифицировать процедуры сбора, хранения и распространения информации, избежать дублирования отчетности и наладить многократное использование первичных данных. "Все это сделает статистику более качественной и доступной, даст пользователям возможность получать все необходимые сведения из одного источника", - подчеркнули в пресс-службе правительства.