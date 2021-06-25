Пункты вакцинации от коронавируса откроются в фитнес-клубах Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Фитнес-клубы в городах Кудрово и Мурино Ленинградской области откроют пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Привиться там смогут посетители и сотрудники, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В фитнес-клубах Мурино и Кудрово Ленинградской области готовятся к открытию мобильные пункты вакцинации - привиться в них смогут не только сотрудники, но и клиенты организаций. Соответствующее соглашение заключили комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ)", - говорится в сообщении.

Первой откроет такие пункты сеть фитнес-центров Alex Fitness - на территории этих спорторганизаций в Мурино и Кудрово пункты появятся с 6 июля. Вакцинация будет проходить в порядке живой очереди по предварительной записи. Сделать прививку сможет любой желающий, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

"Такая инициатива связана, в первую очередь, с большой проходимостью людей в спортивных организациях. К примеру, в летний период заполняемость фитнес-клубов составляет до 1,5 тысячи человек в сутки. В осенне-зимний и весенний сезоны эта цифра доходит до 2,5 тысячи человек в день", - пояснили в пресс-службе.

Всего в регионе работают около 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Прививку сделали 228 175 человек.

В Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 47 740 человек, выздоровели 44 404, умерли 1 686.