Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,87

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в пятницу продолжил снижение и опустился до 0,87. В России в целом показатель также уменьшился и составил 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

В девяти из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор по-прежнему превышает единицу. В Санкт-Петербурге, несмотря на рост числа выявляемых случаев, он остался на отметке 1,11, на том же уровне он находится в Ростовской области. В Воронежской области показатель составил 1,13, в Свердловской - 1,18, в Красноярском крае и Нижегородской области - 1,21.

При этом в Иркутской области коэффициент достиг 1,3 (для региона это максимум с 11 октября), в Подмосковье он немного снизился и составил 1,45, а в Самарской области подскочил до 1,71.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.