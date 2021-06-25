Начало фестиваля "Арт-Овраг" в Выксе перенесли на конец августа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Начало традиционного фестиваля "Арт-Овраг" в Выксе, который проходит в Нижегородской области с 2011 года, перенесли на август из-за пандемии коронавируса, сообщают на организаторы.

Ранее планировалось, что первые фестивальные выходные состоятся с 9 по 11 июля.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в России мы решили перенести первый уикенд Выкса-фестиваля с 9-11 июля на 27-29 августа", - сказано в сообщении.

Фестивальные пассы, приобретенные на 9-11 июля, будут действительны в августе или в сентябре. "Всем, кто не сможет приехать на фестиваль в новые даты, мы вернем средства за приобретенные абонементы", - отметили организаторы.

Фестиваль проходит в Выксе с 2011 года. Он создается местными жителями в соавторстве с выдающимися деятелями культуры со всего мира. За это время паблик-арт, концерты, перформансы, выставки, творческие сообщества и арт-резиденции стали неотъемлемой частью городского ландшафта.