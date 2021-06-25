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Мужчина попытался попасть в посольство США в Москве и попросить политического убежища

Задержанный состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужчина пытался пробраться на территорию посольства США в Москве, чтобы попросить политического убежища. Его задержали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Вчера днем на территорию посольства США попытался проникнуть неадекватный мужчина. Служба безопасности посольства его задержала. Задержанный рассказал, что хотел попросить политическое убежище", - сообщил ТАСС собеседник агентства.

Мужчина состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Полицейские доставили его в отдел полиции, откуда на скорой помощи отправили в психиатрическую больницу.

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