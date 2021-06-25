Около 25 тыс. интернет-ресурсов заблокировали по инициативе МВД в 2020 году

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число заблокированных в прошлом году по инициативе МВД РФ интернет-ресурсов увеличилось на 15% и составило порядка 25 тыс., заявил в пятницу глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Количество заблокированных по инициативе МВД интернет-ресурсов в прошлом году увеличилось на 15% и составило порядка 25 тыс.", - сказал Колокольцев в рамках заседания Государственного антинаркотического комитета.

Министр пояснил, что в феврале этого года Роскомнадзор запустил мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут оперативно подать жалобу по фактам размещения в интернете деструктивного, в том числе пронаркотического контента.

"Одновременно выстроено взаимодействие с представителями социальных сетей, включая наиболее востребованные, например, "ВКонтакте". В результате совместной работы с ее администрацией удалено почти 900 записей", - сообщил Колокольцев.

По словам министра, введение административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете стало важным шагом в борьбе с наркоторговлей, но не достаточным. "Конечно, в целом, сделано многое. Но, очевидно, что для кардинального улучшения ситуации этого недостаточно. Необходим комплексный подход, участие всех заинтересованных органов государственной власти, в том числе в части совершенствования механизмов досудебного ограничения доступа к наркоконтенту, ареста виртуальных активов в целях обеспечения их последующей конфискации", - считает Колокольцев.