В России снизилось число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Криминальная активность лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения в 2020 году в РФ, сократилась более чем на 20%, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Отмечу, что принятые в прошлом году меры позволили снизить криминальную активность со стороны наркопотребителей. Так, количество совершенных ими наркопреступлений сократилось почти на 4,5%, а лицами в состоянии наркотического опьянения - более чем на 20%", - сказал Колокольцев в пятницу на заседании Государственного антинаркотического комитета.