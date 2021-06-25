В Доминикане будут прививать третьей дозой вакцины против коронавируса

ГАВАНА, 25 июня. /ТАСС/. Население Доминиканской Республики будет прививаться третьей дозой препарата против коронавируса после получения первых двух доз вакцины. Об этом сообщило в четверг агентство EFE со ссылкой на заявления вице-президента страны Ракель Пеньи.

Третья доза препарата будет вводиться минимум через месяц после получения двух первых, сказала вице-президент. Дополнительная доза вакцины должна отличаться от той, которой пациент прививался изначально.

Третья доза препарата будет применяться в качестве ревакцинации, отметила Пенья. Необходимость в этом объясняется санитарно-эпидемической ситуацией в других странах, где появились более агрессивные штаммы COVID-19, хотя в Доминиканской Республике они не выявлены.

До настоящего времени Доминиканская Республика с населением 10,5 млн человек получила около 11,9 млн доз вакцин. По данным властей, 4,7 млн человек привиты одной дозой препарата от COVID-19, а 2,6 млн прошли полный курс вакцинации.

По данным Минздрава, в четверг в стране выявлено 882 новых случая заражения COVID-19, за сутки 8 человек умерли от последствий инфицирования. Всего же с начала пандемии заразились 320 136 человек, 3 781 умер.