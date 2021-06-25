В Калининграде первый бар объявил о приеме гостей только при подтверждении вакцинации

КАЛИНИНГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Первый бар в Калининграде объявил о приеме посетителей только при подтверждении ими вакцинации от коронавируса. Извещение о принятом решении заведение разместило на своей странице в Facebook.

"Друзья, начиная с этих выходных вход будет осуществляться строго по QR-коду и при предъявлении паспорта, сделав прививку [от коронавируса], вы сможете попасть в клуб "Калининград Сити Джаз", который будет работать после 00:00", - говорится в сообщении заведения. В баре ТАСС подтвердили, что начиная с предстоящих выходных будут обслуживать только тех посетителей, которые привились от коронавируса.

Отмечается, что рядом с заведением, в офисе популярного в городе фестиваля "Калининград Сити Джаз", находится выездной пункт вакцинации от городской больницы № 3, сертификат о вакцинации можно получить на сайте "Госуслуги". "Делая прививку вакциной "Спутник V", вы не только вносите вклад в создание коллективного иммунитета жителей нашего города, но и поддерживаете фестиваль "Калининград Сити Джаз" в непростое время пандемии. Ведь все мы верим и делаем все возможное, чтобы фестиваль состоялся и прошел безопасно в рамках необходимых ограничений", - отмечается на странице заведения.

Главный санитарный врач области 23 июня подписала постановление об обязательной вакцинации, в частности работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. В срок до 20 августа двумя компонентами вакцины от новой коронавирусной инфекции должны быть привиты не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается решение об обязательной вакцинации. Всего, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в рамках обязательной вакцинации планируется привить порядка 55,5 тыс. жителей региона. По последним данным, в области от коронавируса привиты 144 040 человек, в том числе 118 954 - двумя компонентами вакцины.