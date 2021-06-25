Глава Минприроды РФ призвал развивать систему метеостанций на кораблях в Арктике

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов заявил о необходимости развития системы оснащенности метеостанциями кораблей в Арктике для мониторинга экологической ситуации на этой территории.

В настоящее время такой системой обладают 83 корабля.

"Мы выступаем за развитие системы добровольных судовых наблюдений. Метеостанции на кораблях - это выход для арктических морей. Это не новая, а хорошо забытая практика. Еще во времена Советского Союза, до начала 90-х годов, ими было оборудовано порядка 400 судов, сейчас, к сожалению, их 83", - сообщил он на пленарном заседании международного форума "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира".

По словам Козлова, также необходимо увеличить плотность наблюдений с помощью локальных систем метеонаблюдений в морских портах. "Собственникам портов нужно установить оборудование и круглогодично в онлайн-режиме передавать собранную информацию в Росгидромет", - отметил министр.

Международный форум "Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира" проходит в Москве 25-26 июня. В рамках события рассматриваются вопросы устойчивого развития региона, адаптации к климатическим изменениям, сохранения флоры и фауны, а также развития особо охраняемых природоохранных территорий.

Председательство РФ в Арктическом совете

В мае 2021 года председательство в Арктическом совете на двухлетний период перешло от Исландии к России.

В рамках председательства в 2021-2023 годах Россия намерена развивать сотрудничество со странами - участницами межправительственного форума по четырем приоритетным направлениям, среди которых население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Всего в программе до конца 2023 года запланированы 11 крупных международных мероприятий, посвященных вопросам изменения климата и экологии Арктики.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция.