Дополнительные 700 коек ввели в ковидных госпиталях на Кубани

КУБАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Дополнительные 700 мест в ковидных госпиталях Краснодарского края ввели из-за роста случаев заражений коронавирусом, сообщил главврач краевой "Специализированной клинической инфекционной больницы" Сергей Зотов в ходе брифинга на телеканале "Кубань 24".

По данным Роспотребнадзора, на Кубани с начала туристического сезона заболеваемость выросла почти на четверть.

"В 19 инфекционных госпиталях развернуто 3 711 коек. Занято на сегодняшний день 2 976. Пациентов с подтвержденным ковидом - 1 462", - сообщил Зотов.

Ранее в пресс-службе администрации края отмечали, что при необходимости власти готовы обеспечить еще до 4 тыс. мест для пациентов с коронавирусом. Общее число коек на 21 июня составляло 3 000.

За последние сутки в крае выявлено 133 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 25 июня в Краснодарском крае 51 056 человек заразились Covid-19.