Власти НАО оплатят ПЦР-тесты для граждан, вернувшихся из медучреждений других регионов

ТАСС, 25 июня. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) возьмут на себя оплату ПЦР-тестов для жителей региона, которые будут возвращаться из лечебных учреждений в других субъектах РФ. Об этом сообщил глава НАО Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.

В НАО введено ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся из санаторных и медицинских организаций других регионов.

"ПЦР-тестирование для наших жителей, которые возвращаются из медицинских учреждений, находящихся за пределами региона, будет бесплатным. Расходы возьмет на себя округ - такое распоряжение дал на планерке профильному ведомству", - написал губернатор.

Процедура будет доступна в новой лаборатории, которую откроют в понедельник. Производственные мощности позволят выполнять до 300 исследований в сутки.

С начала пандемии в регионе зарегистрирован 1 181 случай заболевания COVID-19, за последние сутки - восемь случаев. На лечении находятся 53 человека. В регионе зарегистрировано пять летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.