На Кубани невакцинированным туристам вернут путевки по условиям покупки

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Туристам, забронировавшим отдых в Краснодарском крае, где вводят ограничения на заселение в гостиницах и отелях с 1 августа, рекомендуют успеть привиться до приезда в регион. Возвраты приобретенных путевок в случае отмены броней будут проводиться по условиям, оговоренным при их приобретении, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

24 июня после объявления о новых ограничительных мерах на курортах Кубани, эксперты туротрасли сообщали, что это может привести к высокой доле отмены броней на отдых в регионе.

"Да, требования с 1 августа - предъявить сертификат о вакцинации или справку о медотводе и ПЦР-тест. Остальные решения за туристами", - сообщили в министерстве, отвечая на вопрос ТАСС единственным ли выходом из ситуации для туристов, не имеющих метотводов, но не вакцинировавшихся, будет являться возврат путевок.

В министерстве добавили, что возврат стоимости будет происходить в соответствии с условиями приобретения путевки.

24 июня глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 1 октября, которым закреплено, что с 31 июля отели и гостиницы будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или вакцинированных от коронавируса граждан, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более, чем за три календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.

Ранее губернатор Краснодарского края заявлял, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.