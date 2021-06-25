Власти Дании подтвердили отказ от вакцины J&J

СТОКГОЛЬМ, 25 июня. /ТАСС/. Управление здравоохранения Дании подтвердило в пятницу решение отказаться от вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщил телеканал TV 2 .

Решение об отказе было принято 3 мая, но 31 мая кабинет министров обратился к ведомству с просьбой о пересмотре изъятия из программы массовой вакцинации против COVID-19 J&J, поскольку сроки кампании сдвинулись вперед.

Вакцинация в стране началась 27 декабря прошлого года, ее планируется завершить в сентябре. В настоящее время 53,9% населения получили первую прививку. С 1 марта власти на фоне снижения числа новых случаев заражения начали постепенно отменять ограничительные меры.