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Пандемия COVID-19

Власти Дании подтвердили отказ от вакцины J&J

Решение было принято 3 мая, отмечает телеканал TV 2

СТОКГОЛЬМ, 25 июня. /ТАСС/. Управление здравоохранения Дании подтвердило в пятницу решение отказаться от вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson (J&J). Об этом сообщил телеканал TV 2.

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Решение об отказе было принято 3 мая, но 31 мая кабинет министров обратился к ведомству с просьбой о пересмотре изъятия из программы массовой вакцинации против COVID-19 J&J, поскольку сроки кампании сдвинулись вперед.

Вакцинация в стране началась 27 декабря прошлого года, ее планируется завершить в сентябре. В настоящее время 53,9% населения получили первую прививку. С 1 марта власти на фоне снижения числа новых случаев заражения начали постепенно отменять ограничительные меры.

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ДанияПандемия COVID-19
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