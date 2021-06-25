Росгвардия просит посмертно наградить экипаж вертолета, разбившегося в Ленобласти

ТАСС, 25 июня. Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Павел Дашков ходатайствует о посмертном награждении экипажа вертолета, разбившегося накануне в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"За мужество и героизм, проявленные в ходе последнего полета, экипаж в составе майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова, капитана Дениса Куликова будет представлен к государственным наградам. Летчики пытались произвести посадку вертолета и до последнего уводили падающую машину от жилых домов населенного пункта, не допустив гибели гражданского населения. Место падения вертолета находится менее чем в 200 метрах от жилых строений", - говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 Росгвардии упал вечером в Ленинградской области, в результате погибли трое военнослужащих. В ведомстве отметили, что вертолет состоит в транспортно-боевой эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии. Вертолет в момент падения был без вооружения, экипаж выполнял учебно-тренировочный полет.

Причины инцидента устанавливаются. Источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что падение могло произойти из-за отказа двигателя.