Более 130 военных медиков прибыли в Тулу для работы в полевом ковидном госпитале

ТУЛА, 25 июня. /ТАСС/. Более 130 военно-медицинских работников Западного военного округа 25 июня прибыли в Тулу для оказания помощи пациентам с коронавирусом, которых будут размещать в полевом мобильном многопрофильном госпитале. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"25 июня по просьбе губернатора Алексея Дюмина и по решению министра обороны России Сергея Шойгу в Тулу прибыли более 130 военно-медицинских работников Западного военного округа для усиления системы здравоохранения региона в оказании помощи больным с коронавирусом. В составе полевого медицинского подразделения - инфекционисты, реаниматологи, хирурги, терапевты, а также 34 единицы специальной военной техники", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В составе госпиталя входят инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации. "Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией", - приводит пресс-служба слова начальника госпиталя Рамазана Муталипова.

Военные медики окажут поддержку системе здравоохранения региона в период резкого роста заболеваемости коронавирусом и увеличения числа госпитализаций, считает глава областного минздрава Алексей Эрк. "В регионе будет сформирован дополнительный резерв коечного фонда. Это позволит оказывать полноценную стационарную помощь среднетяжелым и тяжелым пациентам с коронавирусом, а также сохранить плановую медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями", - добавил он.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 25 июня в Тульской области с начала пандемии коронавируса выявлено 42 018 случаев заражения, в том числе 140 - за последние сутки. Выздоровели 39 004 человек, 2 184 пациента умерли.