Мурманская область вернулась к февральским показателям по приросту заболевших COVID-19

МУРМАНСК, 25 июня. /ТАСС/. Темпы ежесуточного прироста заразившихся коронавирусом в Мурманской области вернулись к февральским показателям. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в оперативном межведомственном штабе Мурманской области.

25 июня в Мурманской области зарегистрирован 141 случай заражения коронавирусом.

"После длительного спада, который длился несколько месяцев, темпы прироста зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией выросли и вернулись к показателям, которые оперативный штаб фиксировал в середине февраля", - сказал собеседник агентства.

В оперштабе также отметили, что наименьшее количество случаев заболевания в Мурманской области наблюдалось в конце апреля, когда число подтвержденных заражений не превышало 20-30 в день.

Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 53 тыс., умерли 1 285 человек.