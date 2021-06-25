Более 30 млн рублей получат в качестве поддержки федеральные печатные СМИ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Федеральные печатные СМИ получат в качестве поддержки более 30 млн рублей из бюджета. Об этом в пятницу сообщается на сайте Союза журналистов России (СЖР) по итогам заседания конкурсной комиссии Минцифры РФ по распределению субсидий федеральным и региональным печатным СМИ.

"На заседании распределены средства федерального бюджета в следующих объемах: 32,5 млн рублей - на поддержку федеральных СМИ, 236,4 млн рублей - на поддержку региональных СМИ, 1,2 млн рублей - на поддержку СМИ для инвалидов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на двух заседаниях было распределено свыше полумиллиарда рублей. Всего в 2021 году на конкурс поступило более 1 700 заявок.

В СЖР добавили, что средства редакциям поступят до конца сентября 2021 года.